Qu’apportera le Web3 aux loisirs ?

La décentralisation du réseau implique une série de changements qui ont un impact direct sur les loisirs numériques et peuvent être un avantage considérable pour les utilisateurs.

Le réseau continue d’évoluer et nous sommes déjà aux portes du Web 3.0. Cette nouvelle ère des communications implique une plus grande démocratie dans la construction d’Internet et dans les contributions. Si dans la version 2.0, la participation est devenue le protagoniste, avec des évaluations, des blogs et des réseaux sociaux, maintenant c’est le fonctionnement même du réseau qui peut être géré par les utilisateurs, reléguant ainsi les grandes entreprises technologiques, qui détiennent actuellement tout le pouvoir. Avec le Web3, on gagnera en contrôle, en confidentialité et une véritable propriété des données, qui sont actuellement une marchandise pour quelques entreprises qui les utilisent à leur propre avantage.

Un nouveau scénario

Pour atteindre cet objectif, la Web 3.0 dispose d’outils puissants tels que l’intelligence artificielle et la blockchain. Précisément, la technologie blockchain est à l’origine des cryptomonnaies, dont l’objectif était de décentraliser les finances en offrant des alternatives aux citoyens avec leur propre contrôle. L’idée maintenant est de faire la même chose avec le réseau. L’intelligence artificielle, de son côté, fournira aux créateurs les moyens de gérer de grandes quantités de données et de produire un contenu qui, jusqu’à présent, était réservé aux grandes entreprises puissantes.

Avec l’avènement de cette nouvelle ère, de nombreux marchés seront impactés. Mais nous ne devons pas oublier que les loisirs, et plus particulièrement les loisirs numériques, sont l’un des secteurs les plus importants de nos jours. Le Web3 représentera une participation mondiale à la création de contenu et à la structure du réseau, ainsi qu’à son développement. Les règles ne seront plus imposées par quelques-uns, mais ce sont les utilisateurs qui donnent le ton. Les expériences de loisirs seront personnalisées en fonction des préférences de la société et ne seront plus imposées par les grandes entreprises. Les créations des internautes seront partagées de manière sécurisée, au lieu d’être utilisées pour étiqueter et obtenir des données privées.

Les jeux vidéo comme exemple

Les jeux vidéo sont un bon exemple de la manière dont la Web 3.0 peut représenter un grand changement. Il s’agit de l’un des marchés les plus importants au monde, dépassant la valeur de la musique et du cinéma réunis. Aujourd’hui, il est entre les mains de quelques-uns, et les “gamers” ne peuvent suivre que les règles imposées. Ce que les utilisateurs achètent appartient au jeu, et la société de développement ne permet qu’une utilisation limitée. Dans cette nouvelle ère, les biens appartiendront à l’utilisateur et iront au-delà du jeu. Grâce à la blockchain et aux tokens, les actifs auront une valeur et un propriétaire réel.

Pour ce faire, les cryptomonnaies joueront un rôle très important. Cette forme de monnaie peut être très appropriée pour acquérir des actifs dans les jeux vidéo ou pour financer des projets de petits créateurs. En outre, elle s’éloigne du système plus traditionnel ; certaines des principales plateformes d’achat et de vente de ces devises ont des tarifs très compétitifs pour leurs commissions, tout en maintenant des normes élevées en matière de sécurité et de service client, comme on peut le voir dans le Trading 212 avis, l’une des principales du secteur.

Ces actifs numériques acquis par l’utilisateur seront, comme indiqué, sa propriété, grâce à la technologie blockchain. Par conséquent, il pourra les vendre ou les échanger comme il le souhaite. Il pourra également les utiliser dans différents jeux. Les codes ouverts, l’un des grands progrès de la Web 3.0, permettront de supprimer diverses barrières entre les jeux. De plus, en plus de l’achat de cryptomonnaies ou de leur acquisition par la vente d’actifs numériques, elles pourront également être obtenues directement à partir des jeux vidéo. Les “Play-to-earn” seront une formule pour promouvoir certains titres et permettre à divers créateurs de concurrencer les plus grands. Les tokens que le joueur gagnera pourront lui servir à acquérir de nouveaux actifs en jeu.

D’autres domaines de divertissement numérique

Mais les jeux vidéo, bien qu’étant l’exemple le plus évident, ne sont pas les seuls. La décentralisation des médias sociaux peut être un jalon d’une grande importance. Non seulement en ce qui concerne la confidentialité des données, qui sont actuellement à la disposition de grandes entreprises qui dominent ces plateformes, mais aussi en ce qui concerne la création de contenu beaucoup plus libre. Les médias sociaux dans le Web3 seront basés sur la blockchain et permettront l’échange d’informations sur des plateformes ouvertes et sécurisées, avec un contrôle accru de la part des utilisateurs. Étant décentralisées, elles ont également plus de chances de maintenir leur fonctionnement même en cas de défaillance de l’un de leurs nœuds.

Les plateformes de streaming peuvent connaître une situation similaire. Bien qu’il y ait aujourd’hui un grand nombre de ces plateformes, il faut également tenir compte du fait que ces contenus audiovisuels sont entre les mains d’entreprises disposant de ressources financières importantes. La Web 3.0 peut apporter une plus grande démocratie. Il est important de rappeler que, en dehors des plateformes et des distributeurs, les créateurs de ces contenus n’ont souvent que les médias sociaux, avec les limitations que nous avons déjà évoquées. Le nouveau réseau permettra à ces créateurs de détenir la propriété de leurs œuvres grâce aux tokens et de les échanger librement. De cette manière, ils obtiennent des ressources pour se promouvoir ou financer de nouvelles créations. Les utilisateurs auront également plus d’options pour choisir et personnaliser davantage leurs expériences dans ce domaine grâce à l’intelligence artificielle.

Bien sûr, les loisirs englobent de nombreuses variables. Ce ne sont là que quelques exemples. N’oublions pas que certains projets en développement, tels que le Metaverse, coexisteront également avec le Web3 et s’influenceront mutuellement. De même, les sports électroniques, l’un des phénomènes les plus actuels et une part très importante des loisirs numériques de nos jours. En outre, le Web3 n’est pas exempte de risques et de défis. Il est important que la législation s’adapte rapidement et que des lois globales, modernes et flexibles soient élaborées. De plus, la nature plus démocratique et libre de la Web 3.0 peut également être utilisée de manière négative par ceux qui souhaitent exploiter cette liberté. Mais le projet en lui-même est positif et inarrêtable.