Métavers & Web3 : Google s’y intéresse secrètement

Le métavers est dans le viseur des géants de la tech, dont Meta (anciennement Facebook). Récemment, le média Business Insider a indiqué que Google dispose d’un laboratoire secret dédié au métavers et au Web3.

D’après le média américain, la firme de Mountain View aurait réorganisé plusieurs divisions au sein du groupe pour créer une nouvelle unité : Google Labs.

En travaillant sur le métavers, le géant américain souhaiterait rivaliser avec Meta, qui semble s’intéresser de très près au projet. Mark Zuckerberg a déployé un « gros » budget pour développer son propre métavers.

Par le passé, Google a déjà tenté (avec plus ou moins de succès) de se faire une place sur des marchés dominés par Meta, notamment en lançant son réseau social Google + et des casques VR. À noter que le groupe américain a lancé en 2011 des lunettes AR appelées Google Glass.

Pour le moment, les équipes de la firme américaine serait en train de développer un casque de réalité augmentée. À en croire les dires de Business Insider, le projet serait dirigé par l’unité Google Labs.

« Sur Web3, nous envisageons définitivement la blockchain et une technologie aussi intéressante et puissante avec de larges applications, tellement plus larges encore dans n’importe quelle application », a déclaré Sundar Pichai, le patron de Google.