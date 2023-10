Microsoft veut boucler le rachat d’Activision dans la semaine

Cette fois-ci, c’est la bonne ? Le géant du jeu vidéo et de l’informatique Microsoft espère boucler le rachat d’Activision Blizzard King dès cette semaine, selon The Verge. Xbox souhaite ainsi que les 69 milliards de dollars promis à l’éditeur de Call of Duty, Warcraft, Diablo ou Candy Crush soient versés dès le 13 octobre 2023.

La CMA toujours dubitative

Evidemment, il faudra compter sur l’autorité de régulation de la concurrence britannique pour qu’elle donne son approbation finale. La CMA a jusqu’à ce vendredi pour donner pour son avis sur le rachat. Cela fait déjà 20 mois que le géant attend l’approbation des principales autorités de concurrence du monde. Le seul vrai blocage restant demeure du côté du Royaume-Uni. L’autorité britannique a pendant longtemps estimé qu’un tel rachat ne serait pas une bonne nouvelle pour la concurrence.

Microsoft a récemment restructuré l’accord pour qu’il passe. L’entreprise a ainsi décidé de transférer à Ubisoft les droits du cloud gaming pour les jeux actuels et nouveaux d’Activision Blizzard.