Jim Ryan quitte officiellement Sony et Playstation

C’est le départ d’une tête connue de l’industrie du gaming… mais pas forcément des joueurs. Jim Ryan, jusqu’ici à la tête de Playstation, s’en va de chez Sony et démissionne.

Remplacé par un Japonais

Il a ainsi écrit : « Après 30 ans, j’ai pris la décision de prendre ma retraite du SIE en mars 2024 J’ai apprécié de pouvoir exercer un métier que j’aime dans une entreprise très spéciale, en travaillant avec des gens formidables et des partenaires exceptionnels. Mais il m’est de plus en plus difficile de faire cohabiter ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord. Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de personnes aux quatre coins du monde. PlayStation fera toujours partie de ma vie et je me sens plus optimiste que jamais quant à l’avenir de la société. Je tiens à remercier Yoshida-san pour la confiance qu’il m’a accordée et pour avoir été un leader incroyablement attentif et compréhensif. »

Jim Ryan laisse sa place à l’actuel directeur financier de Sony Hiroki Totoki, qui sera donc en intérim le temps de trouver un profil encore meilleur. C’est un départ précipité auquel personne ne s’attendait, alors que les chiffres de la marque japonaise sont au beau fixe. Mais la direction que prenait Playstation interrogeait ces derniers temps, avec des jeux-service en pagaille, des augmentations de prix, le PSVR et Playstation Portal… En bref, à voir ce que ce départ va apporter ?