Playstation : des résultats financiers excellents, mais des ventes moins bonnes qu’espérées

Plus rien n’arrête le géant japonais… sauf peut-être l’inflation ? Sony vient tout juste de dévoiler les résultats financiers de son premier trimestre fiscal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont très, très bons ! Le chiffre d’affaires de Playstation progresse ainsi de 28% sur la période et atteint les 5,4 milliards de dollars, un record pour l’entreprise sur la période. Les bénéfices opérationnels culminent à 343 millions de dollars, en baisse par rapport aux 369 millions de dollars du Q2 2022.

Du reste, tous les feux sont au vert : les ventes de consoles et de jeux ont permis à Playstation de recueillir 1,5 milliard de dollars de revenus, les contenus additionnels ont apporté également 1,5 milliard de dollars, les abonnements 870 millions de dollars et les accessoires 377 millions de dollars. 9 jeux sur 10 vendus sur PlayStation sont désormais vendus en version dématérialisée.

Ventes moins bonnes qu’espérées

Sony ne donne toutefois pas d’information sur le PSVR 2, ni sur son nouveau nombre d’abonnés du Playstation Plus. 3,3 millions de PS5 se sont toutefois écoulées. C’est donc bien mieux que les 2,3 millions de l’année dernières, même si les ventes sont “un peu moins bonnes qu’espérées”, a admis le directeur financier Sadahiko Hayakawa. L’objectif des 25 millions de PS5 écoulées sur l’année semble désormais un peu trop ambitieux. PlayStation prévoit tout de même un CA record de 29 milliards de dollars pour son année fiscale complète. Soit 10 milliards de plus que le CA envisagé cette année pour la branche Xbox .