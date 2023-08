Starfield est fin prêt, les testeurs y jouent

C’est fait, le jeu ne sera pas reporté une troisième fois ! Starfield, le mastodonte de Microsoft et Bethesda, sortira bien le 6 septembre prochain, et le 1er septembre en accès anticipé sur Xbox Series et PC. Bethesda Games Studios a effectivement annoncé hier que le jeu était enfin passé “gold”, autrement dit, son développement est terminé et sa version disque entre en production.

Disponible en pré-téléchargement

Le jeu de rôle spatial, qui promet de vivre un space opéra comme rarement vu dans le jeu vidéo avec 1000 planètes à découvrir, est d’ailleurs d’ores et déjà disponible en pré-téléchargement pour tous ceux l’ayant acheté sur Xbox ou pour les abonnés au Gamepass. Sur Steam, il faudra malheureusement attendre le 30 août prochain.

Encore mieux, les testeurs de jeux vidéo du monde entier ont reçu leur code pour jouer à Starfield. Ils sont actuellement en train de vérifier les qualités de ce jeu que l’on annonce immense et révolutionnaire. L’embargo concernant les tests et les notes est fixé au 31 août.