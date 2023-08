Starfield : le jeu va pouvoir être joué sans console, sur une TV Samsung

Une stratégie de communication qui pose question. Microsoft a donné son feu vert à Samsung pour que la marque coréenne communique sur la possibilité de jouer à Starfield directement sur TV, via le cloud. Starfield, jeu événement de l’année et exclusivité Xbox/PC, va donc pouvoir se passer de toute plateforme physique pour être joué.

En streaming

Le constructeur de télévision a ainsi diffusé une publication mettant en avant le jeu, mais aussi son Gaming Hub. Le Gaming Hub, c’est ni plus ni moins qu’une application de Samsung qui permet de jouer en streaming aux jeux du Xbox Game Pass, mais aussi du Nvidia GeForce Now, entre autres. En résumé, vous pourrez donc lancer le jeu sur votre télé si vous êtes abonnés au Gamepass ou à un autre service de streaming.

Starfield on Samsung TV's: No console required! 🚀 pic.twitter.com/Z5t4afs3zI — Xbox News (@_XboxNews) August 7, 2023

L’application Xbox Game Pass est arrivée sur les TV Samsung en 2022 et permettant de jouer aux jeux disponibles dans le catalogue directement depuis votre Smart TV. Evidemment, il faut aussi une solide connexion Internet. Le jeu sortira le 6 septembre prochain, et le 1er pour ceux qui achèteront la version Premium, plus chère. Pour ceux qui sont encore attachés aux plateformes physiques, il pèsera 125 Go et pourra être pré-téléchargé dès le 9 août. Avec cette campagne, on se demande si Microsoft veut vraiment continuer de vendre des consoles…