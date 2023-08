Call of Duty Modern Warfare 3 : premier trailer et un mode zombie open world

Il était grand temps qu’il se montre ! Le nouvel opus de la saga mythique du jeu vidéo, Call of Duty, s’est dévoilé dans un tout premier trailer, une petite semaine après s’être montré dans un teaser.

Modern Warfare 3 ne déviera pas de la trame initiée en 2019 avec Modern Warfare, à savoir réécrire l’histoire de la première trilogie éponyme. Dans cette bande-annonce, l’on peut également voir le grand méchant de MW2 2009, Makarov, échafauder son plan pour déclencher une guerre nucléaire entre Russie et Etats-Unis. Certaines scènes sont reprises de la trilogie originale, comme la prise d’une prison située sur les eaux (MW2), la course contre la montre contre le déclenchement de missiles (MW1)…

16 cartes au lancement

Le jeu promet de proposer des zones de jeux moins couloirs et plus ouvertes. En ligne, attendez-vous à (re)découvrir 16 cartes en multijoueurs, toutes reprises de MW2 original (si si…). 12 cartes arriveront par la suite. A noter qu’ « une grande partie du contenu et de la progression des armes de Modern Warfare 2 sera intégrée à Modern Warfare 3 ».

Enfin, Modern Warfare 3 disposera aussi de « la plus grande carte Call of Duty Zombies jamais créée », une zone de jeu conçue par Treyarch. Il sera aussi possible de collaborer avec d’autres équipes de joueurs pour combattre les zombies.