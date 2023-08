Call of Duty Modern Warfare 3 enfin officialisé, avec une date de sortie

Le nouvel opus de la saga culte du jeu vidéo, Call of Duty, vient de se dévoiler dans un tout nouveau teaser. Il s’appellera Call of Duty Modern Warfare 3, et sera donc la suite de son prédécesseur. Le jeu de guerre de l’éditeur américain Activision, en voie d’être racheté par le géant Microsoft, est enfin officialisé et s’offre même une date de sortie : le 10 novembre prochain.

No Russian

Ce teaser rappelle évidemment le scénario “No Russian” de Call of Duty Modern Warfare 2, sorti en 2009. On peut également entendre des bribes de dialogues qui semblent provenir de la dernière saga Modern Warfare, avec des personnages comme le capitaine Price et Phillip Graves. Si tout se passe bien, MW3 mettra à l’honneur le grand méchant de l’ancienne trilogie : Makarov, puisqu’il a été teasé dans les précédents opus.

Le site officiel de la franchise a annoncé au début du mois qu’un événement se déroulerait dans Call of Duty: Warzone, et qu’il révélerait Call of Duty MW3. Sledgehammer Games serait le studio de développement principal de Modern Warfare 3, avec un autre studio à l’intérieur et à l’extérieur d’Activision pour donner un coup de main. Le jeu devrait être disponible sur PS5, Xbox Series et PC.