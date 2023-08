Take-Two (GTA) accumule des centaines de millions de dollars de pertes

Qui sème le vent récolte la tempête. Frappé par de nombreux mauvais choix (sortie d’une GTA Trilogy buguée, concentration sur GT5 Online et RDR 2 Online, pas de nouveaux jeux depuis cinq ans…), l’éditeur de jeux vidéo Take-Two, qui vient de dévoiler ses derniers résultats financiers du premier trimestre fiscal, accumule des centaines de millions de dollars de pertes.

Chiffre d’affaires record

Plus précisément, 205,5 millions de dollars de pertes trimestrielles, contre 104,3 millions de dollars sur le Q2 2022. L’éditeur prévoit même des pertes de près de 550 millions de dollars sur son année fiscale complète ! Il faut dire que Take-Two éponge toujours son rachat de Zynga.

Le chiffre d’affaires dépasse toutefois le milliard de dollars sur la Q1, grâce à cinq millions de copies supplémentaires de GTA V vendues sur le trimestre. Take-Two prévoit même un CA de plus de cinq milliards sur l’année. D’ailleurs, les microtransactions représentent désormais 83% du CA trimestriel de Take-Two. Plus qu’à attendre pour Take-Two les ventes du portage Switch et PS4 de Red Dead Redemption, et l’arrivée tant attendue de GTA 6, peut-être l’année prochaine.