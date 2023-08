Xbox : la Nouvelle-Zélande approuve le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft

C’est un pas de plus vers la délivrance. Après tant de rebondissements, un nouveau régulateur de la concurrence, celui de la Nouvelle-Zélande, a approuvé le rachat de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision-Blizzard-King par Microsoft.

40e pays à approuver

Il y a quelques semaines, c’était la Turquie qui se prononçait favorablement à ce rachat capé à 69 milliards de dollars. Lulu Cheng Meservey, la personne en charge de la communication au sein du groupe Activision Blizzard, affirmait dès lors que la Turquie devenait le 39e État du monde à officialiser une décision positive pour Microsoft : “Aujourd’hui, la Turquie a approuvé sans condition notre fusion avec Microsoft. Un autre pays a pris une décision réfléchie qui protège les consommateurs et la concurrence plutôt que la position dominante du leader du marché.“

La Nouvelle-Zélande devient donc le 40e pays. Le site internet de la Commerce Commission of New Zealand révèle que l’autorité approuve « à 100% » la transaction. Les autres pays l’ayant approuvé sont notamment le Brésil, l’Arabie Saoudite, la Chine, l’Union européenne, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, la Serbie, le Chili, ou encore le Japon. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis étaient plus que réticents : le premier a finalement ouvert les négociations quand le second a été débouté de son procès contre Microsoft pour concurrence déloyale.