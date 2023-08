Red Dead Redemption arrive sur Nintendo Switch et PS4

De nombreuses rumeurs évoquaient un remaster voire un remake de ce jeu culte de Rockstar… Et ce sera finalement un pauvre portage. Rockstar Games vient d’annoncer l’arrivée de son mythique titre Red Dead Redemption sur Nintendo Switch et Playstation 4. Rappelons que le jeu était à l’origine sorti en 2010 sur Playstation 3 et Xbox 360. Ce portage sera commercialisé à partir du 17 août 2023.

Déjà disponible sur Xbox, gratuitement

Qu’attendre du portage ? Pas grand chose, puisque le titre ne proposera rien de nouveau. Il continuera bien sûr de raconter l’histoire de John Marston, un hors-la-loi qui traque les derniers membres de la bande de Van Der Linde pour sauver sa famille des griffes des autorités. Le jeu inclura le DLC Undead Nightmare, qui vous met aux prises avec des zombies.

Red Dead Redemption sera disponible au prix de 49,99€, avec une disponibilité le 17 août sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store. Une version physique arrivera le 13 octobre. Pourquoi Rockstar zappe la sortie Xbox ? Tout simplement parce que le jeu a été mis à jour de façon gratuite par les ingénieurs de Microsoft : vous pouvez donc y jouer en 4K et 30 images par seconde, sans débourser un seul euro de plus que la version originale…