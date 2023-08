Nintendo : plus d’un milliard de dollars de profit au Q2 et 129,5 millions de Switch écoulées

Des résultats financiers qui font baver toute l’industrie du jeu vidéo. Nintendo vient tout juste de publier ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal de 2023, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un carton plein. Sur le trimestre, la firme de Kyoto a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,2 milliards de dollars et des bénéfices nets d’1,2 milliards de dollars. L’année dernière, le CA du Q2 2022 plafonnait à 2,1 milliards de dollars et les bénéfices atteignaient 828 millions de dollars. C’est la première fois que les bénéfices nets de Nintendo passent la barre du milliard de dollars.

Carton pour Zelda

Aux racines de ce succès précédent, le mastodonte Zelda Tears of the Kingdom, qui a d’ores et déjà écoulé 18,51 millions de copies. En seulement deux mois, c’est un raz-de-marée. The Legend of Zelda Breath of the Wild avait écoulé 30 millions de copies en six ans. En cumulé, Mario Kart 8 Deluxe a fait 55,4 millions de ventes, et Animal Crossing New Horizons 42,8 millions. 129,5 millions de Nintendo Switch ont également trouvé preneur. Sur le trimestre, 3,9 millions de Switch ont été vendues, six ans après sa sortie !

Sur le Q2, Nintendo a a distribué 52,2 millions de jeux, permettant ainsi à la Switch d’être la première console Nintendo à passer la barre du milliard de jeux vendus. Seules les trois dernières Playstation avaient réussi cet exploit. Enfin, le film Super Mario Bros a engendré 1,35 milliard de dollars de recettes. Nintendo envisage désormais un CA de 10 milliards de dollars pour son année fiscale, et un bénéfice net (très conservateur) de 2,3 milliards de dollars.