Star Wars Jedi : Survivor finalement porté sur PS4 et Xbox One

C’est ce qu’on appelle un beau pied de nez aux consommateurs. Aussi inattendue cette annonce soit-elle, Electronic Arts a confirmé que Star Wars Jedi : Survivor, purement next-gen et donc uniquement disponible sur Playstation 5 et Xbox Series, est en train d’être porté sur la génération de consoles précédente, à savoir sur PS4 et Xbox One.

Pas prête de sortir

C’est le CEO d’Electronic Arts, Andrew Wilson, qui a annoncé cette information durant la publication des résultats du premier trimestre fiscal de l’éditeur américain. Le jeu est sorti au mois d’avril sur PS5, Xbox Series et PC. Cela a été justifié pour son apport technique indéniable, mais finalement, il semblerait que le jeu pouvait tout à fait sortir sur old gen en abaissant certains paramètres…

« Grâce à la force de cette franchise légendaire et à la demande de la communauté, notre équipe de développement s’est engagée à apporter cette expérience Jedi sur PlayStation 4 et Xbox One », a indiqué Wilson, bien que le jeu serait encore bien loin d’être prêt. Rappelons tout de même que la version day one était remplie de bugs en tout genre, sur PC tout du moins. Gare donc à avoir les yeux plus gros que le ventre, messieurs les développeurs…