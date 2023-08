Star Wars, Fifa... Electronic Arts réalise un chiffre d'affaires record

L’éditeur américain a le vent en poupe. Electronic Arts, qui peut compter sur des licences de jeux vidéo extrêmement fortes, a enregistré un chiffre d’affaire record au premier trimestre financier de l’année record. C’est bien simple, c’est le meilleur de son histoire. Avec des recettes atteignant 1,578 milliard de dollars, EA observe une hausse de 21% par rapport à la même période en 2022. Ces recettes incluent les ventes de jeux, les frais de licence, les produits dérivés et les publicités intégrées.

“Premier trimestre record”

“Ultimate Team de FIFA a engagé des dizaines de millions de fans, et le nombre d’utilisateurs moyens quotidiens a augmenté de 15 %. FIFA Mobile a attiré plus de 65 millions de nouveaux joueurs rien que ce trimestre. FIFA Online a enregistré une croissance à deux chiffres du nombre d’utilisateurs mensuels, hebdomadaires et quotidiens“, a déclaré le PDG Andrew Wilson. “EA a réalisé un premier trimestre record, porté par l’élan puissant d’EA Sports et de Star Wars Jedi : Survivor. Nos équipes exceptionnelles créent des expériences de divertissement innovantes tout au long de notre pipeline pluriannuel, en commençant par les titres très attendus et déterminants pour la culture que sont Madden NFL 24 et EA Sports FC 24″, a-t-il aussi dit.

Le directeur financier Stuart Canfield a souligné “la puissance et le potentiel d’une communauté en ligne massive et connectée”. “Nous avons connu un excellent début d’année fiscale, avec une croissance des recettes nettes de 21 % par rapport à l’année précédente, grâce à la sortie de nouveaux jeux, à la croissance continue des services en direct, à l’engagement solide et à l’acquisition de nouveaux joueurs. À l’avenir, nos équipes resteront concentrées sur la réalisation d’une croissance et d’une rentabilité à long terme.” Et l’année n’est même pas terminée, puisque le FPS Immortals of Aveum débarque fin août, et EA Sports FC 24 fin septembre.