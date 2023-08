Surprise, Nintendo relance le online de Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U

Nintendo n’est donc pas le rapace décrit par tous. Le géant japonais du jeu vidéo vient de faire une annonce surprise qui ravira tous les fans de la marque : les modes en ligne de Mario Kart 8 et Splatoon sur Wii U reviennent en force, alors même qu’ils n’étaient plus disponibles depuis le mois de mars dernier.

Faille corrigée

A l’époque, Nintendo avait mis en pause les services réseau pour Splatoon et Mario Kart 8 sur Wii U pour corriger une vulnérabilité liée au système de jeu en ligne. Ce problème appartient désormais au passé et le Nippon a donc rétabli les services en ligne, pour les quelques rares joueurs toujours présents sur l’ancienne console à la tablette. « Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la longue attente occasionnée », indique Nintendo sur son site. Il faut mettre à jour les jeux pour profiter de ces modes en ligne.

Pour autant, Nintendo se réserve le droit de tout fermer à nouveau. “Si de nouveaux problèmes rendant difficile la prise en charge du jeu en ligne apparaissent, nous pourrions devoir interrompre le service de jeu en ligne pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 avec un court préavis. Si cela devait se produire, notez que le jeu hors ligne continuerait de fonctionner normalement”, écrit l’entreprise. Rappelons que Nintendo a fermé le eShop de la Wii U au printemps, empêchant les utilisateurs d’acheter des jeux.