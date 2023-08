Nintendo Switch 2 : une sortie en 2024 très probable

Décidément, pas une semaine ne passe sans que Nintendo ne soit au centre des rumeurs. La nouvelle qui bruisse aujourd’hui est l’arrivée imminente de la Switch 2, selon les informations du média américain Video Games Chronicles. VGC affirme effectivement qu’elle pourrait être disponible dans le courant du second semestre de 2024, rien que ça. D’après le site, plusieurs studios ont d’ores et déjà reçu le kit de développement de la console, afin de sortir leurs jeux pour le lancement tant attendu.

Ecran LCD

Niveau caractéristiques techniques, Nintendo pourrait avoir porté son choix sur un écran… LCD. Oui oui, alors même que la Switch OLED est sorti il y a plusieurs années. Et ce, dans l’optique de réduire les coûts. Le stockage interne serait toutefois bien supérieur aux 32 Go de la machine actuelle.

Le format des jeux resterait le même : celui de la cartouche. Il faut dire que c’est la marque de fabrique de Nintendo. Mais une question demeure : qu’en sera-t-il de la rétrocompatibilité avec la Switch ? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe pourront-ils tourner sur Switch 2 sans passer par la case remaster ? Si Nintendo veut se la jouer rapace, la réponse sera probablement non… A voir dans les prochains mois !