Nintendo Switch : deux nouveaux jeux Mario annoncés

Nintendo ne veut décidément pas lâcher sa poule aux oeufs d’or. La marque nippone de jeux vidéo vient d’annoncer la commercialisation d’ici la fin d’année de deux nouveaux jeux Mario, sur sa Nintendo Switch.

Super Mario Bros Wonder

Le premier d’entre eux, et probablement le plus excitant, n’est autre que Super Mario Bros Wonder, un Mario 2D dans la plus pure tradition de la saga. Avec ses animations extrêmement détaillées et son style en papier mâché, nul doute que le jeu aura une base de fans très solide. Le titre va proposer de somptueux décors et de nouveaux pouvoirs pour le plombier moustachu, telles qu’une transformation en éléphant très remarqué. Il est à noter que l’on pourra aussi y jouer Peach, Toad, Luigi et même Daisy, aussi en coopération. Le jeu sort le 20 octobre 2023… autrement dit, le même jour que Spider-Man 2 sur PS5. Bonne chance pour le porte-feuille.

Super Mario RPG

Autre jeu Mario annoncé, un remake de Super Mario RPG. Celui-là était totalement inattendu. Le titre original, nommé Legend of the Seven Stars et sorti en 1996, s’offre une beauté avec des graphismes inédits. Mario, Bowser, Peach devront faire équipe dans ce jeu de rôle aux combats en tour par tour pour affronter le Smithy Gang et réparer la route des étoiles. Il sera commercialisé le 17 novembre prochain.