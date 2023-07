Les relations entre Xbox et Square Enix se réchauffent

La guerre froide est-elle enfin terminée ? Alors que Square Enix méprisait Microsoft ces derniers temps en n’annonçant pas ses titres sur la console, faisant croire à un rachat prochain par Sony, l’éditeur semble avoir entrepris un réel rapprochement avec le géant de Redmond. Lors du Final Fantasy Fan Fest 2023 qui a eu lieu à Las Vegas aux Etats-Unis la semaine dernière, le nouveau PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, a promis une meilleure prise en charge des Xbox.

“Etroite collaboration avec Phil Spencer”

“Nous voulons continuer à proposer des jeux fabuleux aux fans du monde entier, et bien sûr nous voulons aussi accueillir la communauté Xbox, en commençant par Final Fantasy XIV qui arrivera au printemps 2024, et chaque fois que cela sera possible, nous prévoyons d’amener nos jeux sur les consoles Xbox pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. Nous avons vraiment hâte de travailler en étroite collaboration avec Phil Spencer et Microsoft pour rendre cela possible”, a-t-il ainsi dit, en présence du patron de Xbox, Phil Spencer.

Ce dernier a ajouté : “Nous respectons profondément le riche héritage de Square Enix, et nous sommes impatients de consolider notre relation en apportant Final Fantasy XIV sur les consoles Xbox, et de travailler en étroite collaboration avec vous sur les jeux à venir.”

En bref, les joueurs Xbox vont pouvoir profiter des derniers jeux Square Enix… à l’exception de Final Fantasy VII Rebirth, exclusif à la Playstation 5.