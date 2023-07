Playstation portable : la nouvelle console de Sony se dévoile dans des fuites

La prochaine console de Sony, la Playstation Portable, aussi appelée Projet Q pour l’heure, s’est récemment dévoilée dans une fuite d’images publiées sur Twitter. Elles permettent d’avoir un premier aperçu de cette machine, qui était loin d’avoir convaincu tout le monde lors de sa présentation officielle, il y a quelques mois.

Tablette Android

Ainsi, le Projet Q comporte un grand écran au centre et une manette Dualsense divisée en deux, sur les côtés de l’écran, à la manière d’une Switch. Sera-t-elle amovible ? Rien n’est moins sûr.

Dans la vidéo ayant fuité, son propriétaire parcourt rapidement le menu de la console, via l’écran qui semblerait être une tablette tournant sous Android. Elle présente un launcher avec un tiroir d’applications typiques d’Android, une navigation à trois boutons et même de nombreuses applications de test courantes sur Android. Il y a également une application QC Test, qui indique une puce Snapdragon. Quatre boutons seraient disposés à l’arrière de la tablette, et des fentes de haut-parleurs sont visibles sur le bord supérieur.

Pour l’heure, on n’en sait pas beaucoup plus sur cette Playstation Portable. La présentation indiquait qu’elle servirait à jouer en lecture à distance à sa PS5. Son intérêt serait donc limité. Mais il est possible que le Cloud débarque sur cette console…