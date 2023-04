Sony prépare une nouvelle console portable PlayStation

Les rumeurs sur une nouvelle console portable PlayStation de Sony circulent sur le web. Deux journalistes habitués à partager des échos ont donné leur avis sur le sujet.

La nouvelle console portable PlayStation de Sony

Après l’échec de la PS Vita au début des années 2010, les amateurs de PlayStation attendent impatiemment le retour de Sony sur le marché des consoles portables. Avec le succès de la Nintendo Switch et l’avènement du cloud gaming, cette attente est devenue encore plus forte.

Celle-ci a incité de nouveaux acteurs comme Valve avec le Steam Deck et Asus à se lancer dans cette aventure. Les rumeurs indiquent que Sony travaille sur un nouveau format portable. Cependant, ce ne serait peut-être pas une console capable de faire tourner les jeux nativement.

Les révélations sur la possible nouvelle console portable Sony

Les dernières rumeurs concernant une possible nouvelle console portable Sony proviennent du journaliste Tom Handerson. Il est plus axé sur les FPS compétitifs comme Call of Duty ou Battlefield. Depuis quelques mois, il multiplie les spéculations sur la marque PlayStation. C’est lui qui avait prédit l’arrivée d’une PlayStation 5 dotée d’un lecteur Blu-ray externe.

Cette fois-ci, le journaliste s’est montré plus vague en annonçant que Sony travaille sur un nouveau matériel. Cela a suscité des spéculations chez les fans, qui ont commencé à évoquer une possible nouvelle console portable PlayStation. C’est à ce moment que Jeff Grubb, un journaliste spécialisé dans les fuites d’informations, entre en scène pour apporter sa contribution.

Selon lui, Sony travaillerait sur une console portable dédiée au cloud gaming. Cette idée émerge sur le marché depuis l’essor des services de jeux en streaming. Des acteurs comme Logitech, Tencent et Razer ont déjà expérimenté un format similaire.

Les caractéristiques de la console

Le développement de la console pourrait permettre à Sony de promouvoir son PlayStation Plus Premium, qui offre un catalogue de jeux PlayStation en streaming. L’appareil pourrait également être capable de jouer en mode “Remote Play” depuis une console locale. S’il voit le jour, il viendrait s’ajouter à l’écosystème Sony, aux côtés de la PS5 et du PS VR2. En effet, il serait doté :

d’une manette ;

d’un écran ;

d’une connexion internet pour le streaming de jeux.

Par ailleurs, il ne possède pas la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner les jeux nativement hors ligne sur l’appareil. Bien que les rumeurs ne soient pas confirmées pour le moment, les sources indiquent qu’un projet est en cours. Cependant, ces informations doivent être prises avec précaution, car le projet pourrait être abandonné à tout moment. Aussi, Sony cherche à promouvoir ses services et ses abonnements de PlayStation Plus Extra et Premium. Ceci laisse penser qu’une console portable dédiée au cloud gaming pourrait être une stratégie intéressante pour l’entreprise.