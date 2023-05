Nintendo pourrait bientôt produire un film Zelda

La hype Zelda s’est définitivement emparée du monde, avec des millions de ventes déjà enregistrées pour le dernier opus de la saga, Tears of the Kingdom. De quoi susciter les rêves les plus fous de la part des grandes pontes de l’éditeur du jeu, Nintendo, déjà galvanisé par le succès de Super Mario Bros le film. Ce dernier est sur le point de dépasser le milliard de dollars de recette au box office international.

Eiji Aonuma, le producteur des jeux Zelda, a été récemment questionné au sujet d’un potentiel film sur The Legend of Zelda. “Je dois dire que je suis intéressé. C’est certain. Mais ce n’est pas seulement mon intérêt pour quelque chose qui fait bouger les choses, malheureusement“, a déclaré Eiji Aonuma à Polygon. “Peut-être que la voix des fans va compter“, a ajouté Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Un Nintendo Cinematic Universe ?

Nintendo n’a pour l’heure annoncé aucun nouveau film après Mario. Mais de nombreuses rumeurs poussent vers la création d’un Nintendo Cinematic Universe, à l’instar du Marvel Cinematic Universe. Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, a fait comprendre que d’autres films allaient bientôt débarquer, sans confirmer aucune licence.

Comment pourrait être adaptée la licence Zelda au cinéma ? En images de synthèse ou en live action ? Avec un ton sérieux à la Twilight Princess ou plus léger à la Wind Waker. Nouvelle histoire, adaptation ? En bref, les questions sont multiples, mais les réponses sont pour l’heure inexistantes.