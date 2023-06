The Legend of Zelda : le studio derrière Super Mario Bros aux commandes du film ?

C’est la rumeur qui est sur toutes les lèvres. La célèbre saga de jeux vidéo The Legend of Zelda pourrait très bientôt être adapté en film d’animation, à l’instar de Super Mario Bros. Le géant nippon Nintendo, propriétaire de la licence, serait effectivement de finaliser un accord avec le studio d’animation Illumination, appartenant à Universal, pour réaliser un film.

Rappelons qu’Illumination est déjà derrière le film Super Mario Bros, qui a été un énorme succès au box office. Il a ainsi dépassé les 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office, rien que ça. Selon le critique de cinéma Jeff Sneider, Universal et Illumination seraient sur le point de conclure un « gros contrat » avec Nintendo pour un film d’animation The Legend of Zelda. Il a partagé cette information dans un épisode du Hot Mic Podcast.

“Je ne pense pas que ce que je vais dire soit une grande surprise. On m’a dit qu’Universal était en train de conclure un « gros contrat » avec la société Nintendo pour The Legend of Zelda. Zelda semble être la prochaine grande franchise d’Illumination et Nintendo, ce que nous attendions tous. Mais on m’a dit que c’était en train de se produire et que cela allait coûter à Universal un joli penny en raison du succès de Super Mario, Nintendo connaissant sa valeur à ce stade. Mais oui, on m’a dit que cela allait maintenant devenir une réalité“, a-t-il dit. A voir donc ce qu’il en sera !