Zelda Tears of the Kingdom : déjà un demi-million de ventes en France, un carton

Le nouvel épisode de la saga The Legend of Zelda est un véritable carton. Disponible depuis moins d’une semaine seulement, le dernier né de Nintendo est un succès partout dans le monde et notamment en France, où se sont écoulées pas moins de 500.000 copies en un seul week-end. Et ces chiffres ne sont liés qu’à la vente physique, et pas dématérialisée, puisque les ventes sur l’e-shop ne sont pas comptabilisées.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom bat même Fifa 23, à savoir le jeu vidéo le plus vendu en France en 2022 avec 1,7 million d’unités. Il avait engrangé 420.000 ventes physiques sur son premier week-end, et ce, en étant disponible sur toutes les plateformes. Zelda TOTK n’est commercialisé que Nintendo Switch.

Raz-de-marée et boutiques ouvertes à minuit

On doit ce raz-de-marée à son immense qualité bien sûr, au précédent Breath of the Wild, mais aussi à la communication des magasins. De nombreuses boutiques Micromania et Fnac avaient ouvert leur porte dès jeudi soir minuit pour vendre TOTK en premier. 600 acheteurs sont venus à la Fnac de Paris Saint-Lazare en cette heure tardive. Certaines enseignes ont fermé à 4 heures du matin.

“Sur la seule journée de vendredi, nous avons vendu 100 000 exemplaires de Zelda, dont 80 000 précommandes. C’est un niveau historique pour la Fnac“, explique au Figaro Charlotte Massicault, directrice multimédia et gaming du distributeur culturel. “Samedi soir, nous étions à 117 000 ventes et nous avons franchi les 120 000 dimanche via notre site web“, poursuit la responsable. Elle ajoute que le groupe a vendu 8 000 Amiibo de Link. Le géant nippon Nintendo s’attend même à des “difficultés” en termes de stocks.