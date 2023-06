Spotify licencie 200 employés de sa division Podcast

Les podcasts n’ont plus la côte ? Le géant suédois du streaming, Spotify, continue à licencier ses employés. Après avoir viré manu militari 6% de ses salariés au mois de janvier dernier, le numéro un de la musique en ligne vient d’annoncer le licenciement de 200 employés de sa division Podcast. 200 employés sont ainsi concernés, soit 2% de l’effectif global du groupe.

“Réalignement stratégique”

Spotify évoque un “réalignement stratégique” nécessaire, et invoque l’obligation d’optimiser les ressources. Outre ce nouveau plan social, l’entreprise de streaming annonce que les maisons de production Gimlet et Parcast seront fusionnées dans l’unité Spotify Studios. Cela n’aura aucune incidence sur la qualité, mais on imagine que Spotify souhaite mieux contrôler le travail de ses salariés.

L’objectif serait ainsi de consolider l’engagement des auditeurs actuels de podcasts existants, plutôt que d’essayer d’en attirer de tout nouveaux. De nouveaux outils seront aussi fournis aux créateurs de podcast, afin qu’ils puissent dégager plus de revenus. Rappelons que la section Podcast de Spotify réunit plus de 100 millions d’auditeurs et 5 millions de programmes audio à écouter partout.