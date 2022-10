Catalogue musical : Apple Music passe devant Spotify

Apple Music dépasse ses concurrents, notamment Spotify, en proposant à sa communauté plus de 100 millions de titres sur sa plateforme.

Rappelons que la plateforme de streaming a été lancée en 2015. La firme de Cupertino a mis en place une stratégie bien ficelée pour accroître son nombre d’abonnés. Aujourd’hui, Apple Music dépasse la barre des 100 millions de morceaux.

Notons que Spotify propose tout de même plus de 80 millions de chansons à ses abonnés, contre 90 millions de morceaux pour Amazon Music, Deezer et Tidal. En bref, la concurrence est de plus en plus rude.

« Il s’agit tout simplement de la collection musicale la plus étoffée de tous les temps, tous formats confondus », indique Apple dans un communiqué de presse.

Pour proposer à ses abonnés un catalogue riche en morceaux, Apple Music a racheté Primephonic, un service de streaming spécialisé dans la musique classique. Cette acquisition a permis au géant américain d’ajouter plusieurs millions de titres à son catalogue.

La firme de Tim Cook n’a pas l’intention de s’arrêter là. La compagnie précise que « 20 000 interprètes et auteurs-compositeurs » publient quotidiennement de nouveaux morceaux sur sa plateforme de streaming musical.

A en croire les dires de MIDiA Research, Apple est le numéro 2 du streaming musical, avec 15% des parts de marché. Spotify en a de son côté 13%.