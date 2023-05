Rachat d’Activision par Microsoft : l’Europe devrait bientôt valider l’acquisition

Ce feuilleton se terminera-t-il un jour ? Quelques semaines après le rejet des autorités britanniques concernant un rachat d’Activision par Microsoft, la Commission européenne devrait valider cette transaction, signe d’un ultime rebondissement.

D’après Reuters, l’Union européenne va valider l’acquisition capée à 69 milliards de dollars, et ce dès le 15 mai. Le régulateur s’était donné jusqu’au 22 mai pour décider si, oui ou non, Microsoft pouvait ajouter à son porte-feuille l’éditeur de jeux vidéo Activision. Activision permettrait ainsi à Xbox de proposer plus de jeux exclusifs, de Call of Duty à Diablo en passant par Candy Crush. Cela signifierait que Xbox prendrait des parts de marché à ses concurrents directs, à savoir Sony et sa marque gaming Playstation, et Nintendo.

Refus du Royaume-Uni

L’accord a pourtant été refusé il y a quelques semaines par le régulateur britannique, la CMA. Cette dernière mettait en avant le fait que ce rachat donnerait un avantage anticoncurrentiel à Microsoft dans le secteur du cloud gaming. La firme de Redmond a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel.

Pour rappel, l’accord de la totalité des régulateurs internationaux est nécessaire pour effectuer une telle transaction, sous peine d’être interdit de commercialisation dans les pays qui refusent. Plusieurs pays ont accepté : le Brésil, le Japon, la Serbie, l’Afrique du Sud… Seuls le Royaume-Uni et les Etats-Unis font la fine bouche. La FTC (Etats-Unis) a d’ailleurs porté plainte contre Microsoft pour bloquer l’opération, sévèrement contestée par Sony. Selon les rumeurs, Amazon et Google s’y opposeraient également. Cette validation de l’UE pourrait en tout cas être un grand argument pour Microsoft.