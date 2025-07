AirPods Pro 3 : cinq fonctionnalités attendues

Apple n’a pas mis à jour les AirPods Pro depuis 2022, et une nouvelle version semble plus que jamais attendue. Tout indique qu’un nouveau modèle devrait être présenté cette année. Plusieurs indices découverts dans le code d’iOS suggèrent des améliorations importantes qui pourraient justifier le passage aux AirPods Pro 3.

Fonctionnalités de santé

Début 2024, Apple a lancé les Powerbeats Pro 2 avec capteur de fréquence cardiaque intégré, et cette fonction devrait logiquement arriver sur les AirPods Pro 3. La mesure de la température corporelle est également envisagée. Si l’Apple Watch peut détecter la température de la peau, cela reste peu fiable pour identifier une fièvre. Une mesure intra-auriculaire offrirait des données bien plus précises.

Amélioration de la qualité audio

Apple prévoit de mettre à jour la puce H des AirPods, ce qui devrait permettre une nette amélioration de la qualité audio. Les AirPods Pro 2 offrent déjà un son Lossless avec le Vision Pro grâce à un protocole sans fil propriétaire. Les AirPods Pro 3 pourraient étendre cette capacité à d’autres appareils, et intégrer le Bluetooth 5.4, pour une meilleure latence audio.

Réduction active du bruit plus performante

La nouvelle puce H3 devrait permettre un traitement audio plus rapide, améliorant ainsi la réduction active du bruit et le mode Audio adaptatif. Sur les AirPods Pro 2, la puce H2 traite déjà 48 000 fois par seconde les bruits pour réduire l’exposition aux sons environnants. Une version améliorée de cette puce pourrait aller encore plus loin.

Design renouvelé

Apple prévoit également de modifier le design des AirPods Pro 3. Les AirPods 4 ont reçu un boîtier affiné, un bouton de couplage capacitif dissimulé et une LED intégrée. On peut donc s’attendre à des changements similaires pour les Pro : une forme plus compacte, une tige plus courte, voire une refonte des embouts intra-auriculaires.

Suivi de localisation amélioré

Les AirPods Pro 3 devraient intégrer la puce Ultra Wideband de deuxième génération d’Apple, ce qui rendrait leur localisation dans l’app Localiser plus précise.

La traduction instantanée, un temps envisagée comme fonction exclusive aux AirPods Pro 3, est en réalité disponible pour tous les modèles d’AirPods connectés à un iPhone compatible avec Apple Intelligence sous iOS 26. Cette fonction est également accessible sur les Mac et iPad compatibles.

La présentation officielle des AirPods Pro 3 est attendue plus tard cette année, sans doute lors du keynote de septembre où seront aussi dévoilés les iPhone 17.