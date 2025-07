iPhone 17 : toutes les rumeurs sur les couleurs jusqu’à présent

Apple dévoilera sa nouvelle gamme d’iPhone 17 à l’automne avec, comme chaque année, de nouvelles options de coloris. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur les couleurs possibles pour l’iPhone 17, le tout nouveau iPhone 17 Air ultra-fin, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Maquete d’iPhone 17 Pro Bleu CIel

Couleurs des modèles iPhone 17 standard

L’année dernière, Apple avait opté pour des finitions pastel douces sur les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Ces modèles sont disponibles en ultramarine, bleu sarcelle, rose, blanc et noir. Le jaune emblématique de l’iPhone 15 a été remplacé par une teinte bleu foncé plus prononcée : l’ultramarine. Globalement, les couleurs des iPhone 16 paraissent plus saturées et intenses, notamment pour le rose et l’ultramarine, qui offrent un rendu plus affirmé que les tons doux des iPhone 15.

Violet et vert à l’essai

Concernant les futurs iPhone 17, une seule rumeur a émergé jusqu’à présent. D’après le leaker Majin Bu, Apple testerait de nouvelles couleurs violet et vert pour le modèle standard. Toutefois, il précise qu’une seule des deux couleurs pourrait être retenue au final, avec une préférence actuelle pour le violet.

Majin Bu a un historique mitigé en matière de rumeurs Apple. Il convient donc de prendre cette information avec prudence. En ce qui concerne l’iPhone 17 Air, qui devrait remplacer le modèle Plus, aucune information n’a encore filtré sur les couleurs envisagées pour ce nouvel appareil ultra-fin.

Couleurs des modèles iPhone 17 Pro

Apple a conservé une palette de couleurs sobres pour ses modèles Pro récents en titane. L’iPhone 16 Pro, par exemple, est proposé en titane désert, titane naturel, titane blanc et titane noir.

Cependant, cette année, les modèles iPhone 17 Pro pourraient adopter un châssis en aluminium au lieu du titane. Le dos des appareils bénéficierait aussi d’un nouveau design mêlant aluminium et verre, ce qui pourrait ouvrir la voie à de toutes nouvelles teintes pour les modèles haut de gamme.

Une finition Sky Blue très attendue

D’après Majin Bu, Apple préparerait une version Sky Blue de l’iPhone 17 Pro, une couleur déjà aperçue sur les derniers MacBook Air M4 sortis en mars.

Sur son site, Bu affirme que « des sources proches de la chaîne d’approvisionnement confirment que plusieurs prototypes d’iPhone 17 Pro ont été fabriqués dans différentes couleurs, avec Sky Blue en tête ». Il ajoute que cette teinte « est encore plus éclatante que le très apprécié Sierra Blue de l’iPhone 13 Pro, avec une luminosité et un raffinement irrésistibles ».

Sur le MacBook Air, la finition Sky Blue se montre peu saturée et change d’apparence selon la lumière ambiante. Apple la décrit comme « un bleu clair métallisé magnifique, créant un dégradé dynamique sous la lumière ».

Majin Bu avait déjà révélé avec exactitude le nom Desert Titanium des iPhone 16 Pro sept mois avant leur lancement, ce qui donne du crédit à la rumeur Sky Blue.