Ban de TikTok : Trump affirme avoir un acheteur potentiel

Le réseau social TikTok continue d’opérer aux États-Unis malgré une interdiction officielle, actuellement suspendue par le président américain Donald Trump. Un accord de vente pourrait toutefois être en passe d’aboutir.

Un consortium d’investisseurs mené par Trump

Cette semaine, Donald Trump a déclaré avoir identifié un acheteur pour TikTok. D’après Bloomberg, il s’agirait d’un consortium d’investisseurs incluant Oracle, Blackstone et Andreessen Horowitz. Ce même groupe avait déjà été pressenti pour racheter TikTok en avril, mais les discussions avaient été interrompues à cause des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Tout accord de vente de TikTok doit recevoir l’aval du président chinois Xi Jinping, qui s’est jusqu’à présent opposé à l’ouverture de négociations. « Nous avons un acheteur pour TikTok, au fait », a affirmé Trump. « Je pense que j’aurai besoin de l’approbation de la Chine, et je pense que le président Xi finira probablement par l’accorder. » De son côté, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a rappelé lundi que la Chine « maintenait sa position de principe » et n’a rien ajouté de plus, ce qui laisse entendre que Pékin continue à bloquer tout accord potentiel.

Une interdiction suspendue à plusieurs reprises

TikTok est officiellement interdit aux États-Unis depuis le 19 janvier, avec une obligation légale de cession à une société non chinoise. Selon la loi en vigueur, les App Stores doivent cesser de distribuer l’application sous peine de sanctions. Cependant, Trump a suspendu l’application de cette mesure à trois reprises.

Les contours de l’accord envisagé

L’accord initial avec le consortium d’investisseurs prévoyait que 50 % des activités américaines de TikTok soient transférés dans une nouvelle entité détenue par des investisseurs extérieurs. Les investisseurs américains actuels conserveraient 30 % de la branche américaine, tandis que ByteDance détiendrait encore un peu moins de 20 %.

En attendant une éventuelle approbation, TikTok reste disponible au téléchargement sur les plateformes habituelles.