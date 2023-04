Microsoft n’a pas de réponse au MacBook Air d’Apple pour le moment

Depuis le lancement de sa gamme de tablettes Surface, Microsoft a cherché à concurrencer Apple avec des produits alliant qualité matérielle et logicielle. Microsoft préparerait une nouvelle version de ses produits Surface, conçue pour fonctionner avec l’architecture ARM. Toutefois, cette nouvelle version ne devrait pas être disponible avant 2024.

Microsoft persiste dans la course aux tablettes

Lors du lancement de Windows 8, Microsoft avait de grandes ambitions avec sa gamme de tablettes Surface. Elle semblait prête à concurrencer Apple en proposant des produits alliant qualité matérielle et logicielle. Depuis, l’entreprise a présenté plusieurs concepts innovants. Elle a notamment présenté le Surface Studio ou le Surface Book. Cependant, elle n’a jamais réussi à convaincre pleinement comme son grand concurrent. Cela s’explique notamment par la difficulté d’adapter Windows à l’architecture ARM qui a contribué au succès d’Apple depuis 2020.

Malgré ces difficultés, Microsoft ne baisse pas les bras et continue de travailler sur des appareils Surface compatibles ARM. Selon le site Windows Central, la prochaine génération de produits Surface est en cours de développement.

La prochaine génération de Surface

Selon Zac Bowden, journaliste à Windows Central, Microsoft développe une nouvelle version de la Surface Go, appelée Surface Go 4. Celle-ci serait équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon 7c offrant des performances similaires à celles de la Surface Go 3. Par ailleurs, l’autonomie de la batterie serait améliorée. Le design de la tablette serait similaire à la version précédente, et Microsoft continuerait à proposer une version avec un processeur Intel. Cela indique que Windows pour ARM n’est pas encore tout à fait au point.

Il semblerait également que Microsoft travaille sur une nouvelle version de la Surface Pro. Celle-ci serait disponible en deux tailles d’écran différentes : 13 pouces comme le modèle actuel, ou 11 pouces. Cette tablette serait aussi équipée d’une puce Qualcomm, peut-être sous la marque Microsoft SQ. Il serait possible qu’elle intègre la technologie Oryon sur laquelle Qualcomm mise beaucoup.

Microsoft mise sur des itérations mineures de Surface, tandis qu’Apple va de l’avant avec ARM

Ces rumeurs sur les nouveaux produits de Microsoft ne sont pas particulièrement intéressantes. L’entreprise semble simplement proposer une itération de sa gamme existante avec des composants plus récents. Pendant ce temps, Apple poursuit sa transition rapide vers l’ARM. Cela lui permet d’offrir des ordinateurs très puissants et silencieux.

Les deux nouvelles tablettes ne devraient pas être lancées avant la fin de l’année, voire début 2024. La sortie de Windows 12 est également prévue pour la fin de l’année 2024. Cela pourrait avoir une incidence sur le calendrier de la gamme Surface. On peut supposer que Microsoft lancera une gamme Surface pour accompagner la sortie de Windows 12. Cette version devrait offrir des optimisations pour les tablettes.