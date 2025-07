iOS 26 : 5 nouveautés à venir sur l’écran de verrouillage de l’iPhone

Avec iOS 26, Apple introduit plusieurs améliorations à l’écran de verrouillage, offrant ainsi une personnalisation encore jamais vue auparavant sur l’iPhone. Bien sûr, certains éléments pourraient encore évoluer avant la sortie officielle, mais voici déjà les cinq principales nouveautés actuellement disponibles dans la bêta développeur.

Widgets : positionnement en haut ou en bas

Sur iOS 18, la rangée de widgets était figée juste sous l’horloge. Avec iOS 26, en mode « Personnaliser », vous pouvez désormais déplacer ces widgets vers le bas de l’écran, juste au-dessus des actions rapides (si vous en avez activées). Ce nouveau placement facultatif facilite considérablement l’utilisation à une main.

Une horloge plus grande

Dans iOS 26, Apple permet désormais d’agrandir l’horloge sur l’écran de verrouillage, la rendant ainsi beaucoup plus facile à lire. Ce redimensionnement s’effectue en mode « Personnaliser » grâce à une poignée située dans le coin inférieur droit du cadre entourant l’horloge. Les chiffres peuvent alors occuper jusqu’à la moitié de l’écran. Si des widgets sont présents, ils glisseront automatiquement vers le bas de l’écran. De plus, en présence d’un effet de profondeur sur une photo, l’horloge s’ajustera automatiquement pour mieux s’intégrer à l’image.

Accès rapide aux photos

L’écran de verrouillage d’iOS 26 affiche désormais un bouton différent pour choisir une photo en mode « Personnaliser », représentant une miniature de la photo actuellement affichée. En appuyant dessus, une option « Afficher dans la bibliothèque » permet de retrouver plus facilement la photo originale. Vous pouvez également continuer d’utiliser la méthode habituelle en appuyant sur « Choisir une photo » pour sélectionner une autre image.

Scènes spatiales

Depuis l’iPhone 15 Pro, il est possible de prendre des photos spatiales (Spatial Photos) offrant un effet de profondeur réaliste, surtout visibles sur l’Apple Vision Pro. Avec iOS 26, l’application Photos hérite de cette capacité et permet même de transformer les images 2D en scènes spatiales animées en 3D. Le résultat est particulièrement impressionnant lorsque vous bougez votre appareil. Cette fonctionnalité repose sur le machine learning, et non Apple Intelligence, ce qui la rend accessible à partir de l’iPhone 12.

Animations d’albums musicaux

Avec iOS 26, Apple introduit des animations plein écran des pochettes d’albums sur l’écran de verrouillage pour certains titres Apple Music. En touchant la pochette depuis le lecteur musical de l’écran verrouillé, celle-ci s’agrandit et s’anime, créant une expérience d’écoute plus immersive. Bien que cette fonctionnalité existe déjà dans l’app Apple Music, il s’agit de sa première apparition directement sur l’écran de verrouillage. Le nombre de chansons compatibles est en constante augmentation, et Apple prévoit également d’ouvrir cette option aux développeurs tiers comme Spotify ou YouTube Music prochainement.