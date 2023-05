Playstation : la prochaine conférence de Sony prévue pour fin mai ou début juin

Les rumeurs vont bon train, et sont confirmées par de plus en plus d’insiders ! Playstation devrait très bientôt tenir une conférence pour présenter tous ses futurs jeux, qui arriveront sur PS5. Selon le très bien renseigné Jeff Grubb, connu du milieu du gaming, la marque gaming de Sony la prévoirait dès la fin mai. Selon d’autres insiders, cette conférence événement se tiendra début juin. Dans tous les cas, cela devrait arriver dans les mêmes eaux que la conférence Xbox, qui présentera, notamment, le tant attendu Starfield.

Wolverine, Spider-Man, Silent Hill…

Qu’y annoncera Sony ? La réponse est vite répondue, comme dirait l’autre. On peut décemment s’attendre à une présentation en profondeur de Marvel’s Spider-Man 2, qui devrait sortir d’ici la fin de l’année. Playstation pourrait aussi mettre en avant Wolverine, annoncé par le biais d’un court teaser il y a désormais quelques années. Au-delà de l’univers Marvel, le remake de Silent Hill 2 pourrait également faire une apparition. Certaines rumeurs pointent sur la présence d’un remake de Metal Gear Solid 3, et d’un remaster de Bloodborne. Concernant les nouveaux jeux, pourquoi pas un trailer de gameplay pour Rise of the Ronin, Stellar Blade et The Last of Us Factions ?

Tout cela est en tous les cas hypothétique, mais Sony se faisant rare sur le plan de la communication, les attentes sont grandes ! Pour rappel, Xbox organisera sa propre conférence le 11 juin prochain.