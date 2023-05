Le film Super Mario disponible illégalement sur Twitter, tollé pour Elon Musk à venir ?

Elon Musk va-t-il se faire épingler par Nintendo ? Ces derniers jours, l’entièreté du film Super Mario Bros, sorti très récemment dans les salles obscures, était visible sur Twitter. Un utilisateur a effectivement mis en ligne le film long d’une heure et demi en deux tweets séparés. Les vidéos de l’oeuvre ont été visionnées plus de onze millions de fois avant d’être supprimées.

Or, quelques minutes plus tard, l’utilisateur a récidivé ! Et ce, sans avoir été banni. Cet internaute dispose d’un abonnement Twitter Blue, symbolisé par une petite pastille bleue payante de certification, que le nouveau patron de Twitter Elon Musk a mis en place il y a peu. En sus de faire profiter d’une grande visibilité sur le réseau social (les tweets de ces abonnés sont mieux exposés dans les fils d’actualité), Twitter Blue permet de télécharger des vidéos en haute définition de longue durée.

Nintendo portera-t-il plainte ?

De fait, Twitter est régulièrement accusé de favoriser la violation du droit d’auteur et la distribution illégale. De nombreux autres films en HD sont effectivement disponibles sur la plate-forme. En cause, une modération en berne, impactée par des licenciements massifs décidés par Elon Musk. Le problème, c’est que Nintendo est connu pour être extrêmement tatillon sur la question, poursuivant en justice n’importe quel amateur souhaitant rendre hommage à un vieux jeu vidéo, par exemple. Qu’en sera-t-il du côté de la firme nipponne ? Il est certain que Nintendo ne laissera pas passer ça, et pourrait décider de mettre en demeure Twitter…