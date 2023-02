Twitter Blue est disponible en France

Twitter Blue, l’abonnement payant du réseau social, est enfin disponible en France. Il est accessible à partir de 7 euros par mois.

L’offre payante du média permet à l’utilisateur d’obtenir le badge de vérification (coche bleue). Il peut aussi modifier ses tweets après publication (jusqu’à 30 minutes après envoi), annuler un tweet avant publication, télécharger des vidéos 1080p, afficher une image de profil NFT, obtenir un raccourci « Articles populaires », etc.

Dans le futur, d’autres fonctionnalités seront disponibles. L’utilisateur recevrait deux fois moins de publicité dans le fil d’actualité. Il pourrait également publier des vidéos plus longues sur Twitter et figurerait en haut des réponses, mentions et résultats de recherche. Par ailleurs, il profiterait d’un accès anticipé à certaines options.

Twitter propose aux personnes intéressées par cet abonnement payant trois formules :

Abonnement mensuel sur la version Web : 8 $ par mois

Abonnement mensuel sur iOS et Android : 11 $ par mois

Abonnement annuel : 7 $ par mois

Rappelons que le prix n’inclut pas la TVA (20%). Pour en savoir plus, faites un tour sur la page officielle de Twitter Blue !

Notons que l’abonnement payant de Twitter est pour le moment disponible aux Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Arabie Saoudite et en France.