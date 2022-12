Elon Musk n’est plus l’homme le plus riche du monde

Forbes tient un classement des plus grosses fortunes du monde, en temps réel. Bernard Arnault a récemment détrôné Elon Musk et devient donc l’homme le plus riche de la planète.

Pour racheter Twitter, Elon Musk a déboursé 44 milliards de dollars. Pour y arriver, il a vendu pour 15,4 milliards de dollars d’actions Tesla. Comme c’est souvent le cas après une telle vente, la valeur boursière de sa firme a chuté de façon significative.

Aujourd’hui, la fortune d’Elon Musk est estimée à 164 milliards de dollars. Celle de Bernard Arnault est estimée à 181 milliards de dollars. Il est devenu donc l’homme le plus riche du monde.

Notons que Forbes actualise le classement des « milliardaires en temps réel » toutes les cinq minutes. Pour ce faire, le magazine se base sur la valorisation boursière des entreprises gérées par les différentes personnalités.

Par ailleurs, Forbes publie quotidiennement le « top 5 » des gagnants et des perdants de la journée. Aujourd’hui, les gagnants sont Gautam Adani, Mukesh Ambani, Amancio Ortega, Radhakishan Damani et Ma Huateng. Les perdants sont Yang Shaopeng, Bernard Arnault (qui reste cependant premier), Lui Che Woo, Abdulsamad Rabiu et Wu Yiling.

A vrai dire, il est difficile d’estimer la fortune exacte d’Elon Musk, surtout qu’une grande partie de son argent est immobilisé dans ses sociétés privées comme Neuralink, SpaceX, Tesla, The Boring, etc.