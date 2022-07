Quelle est la meilleure console entre PS5 et Xbox Series X ?

Microsoft et Sony se font la guerre depuis plusieurs années, pour proposer aux férues de jeux-vidéo des consoles de grande qualité, alliant design et caractéristiques impressionnantes. Et les dernières en date sont naturellement la PS5 (pour Sony) et la Xbox Series X (pour Microsoft). Ces deux consoles haut de gamme ont tout pour plaire et s’équivalent sur de nombreux points. Elles accordent toutes les deux la possibilité de jouer en 4K avec jusqu’à 120 images par seconde.

PS5 vs Xbox Series X : Comparaison

Alors, quel serait notre choix définitif entre la PS5 et la Xbox Series X ? Pour y parvenir, nous allons analyser certains éléments clés.

L’accessibilité des jeux

Du côté de la PS5, vous avez accès à tout le catalogue de PS4, plus les originaux de la PS5. Cela veut dire que les joueurs ont la possibilité d’utiliser leurs manettes DualShock de la PS4 sauf pour les jeux exclusifs de cette nouvelle console. Mais vous voudriez certainement opter pour les manettes PS5 DualSense pour plus de confort et de fonctionnalités. Si vous avez un adaptateur Playstation Camera, votre PSVR fonctionnera aussi. Parmi les titres exclusifs de la PS5, qui lui confèrent indéniablement un avantage concurrentiel sur la Xbox Series X, il y a :

Spider-Man: Miles Morales,

Demon’s Souls,

Sackboy: A Big Adventure,

Astro’s Playroom

En ce qui concerne la Xbox Series X, tous les accessoires de la Xbox One sont opérationnels ici. Vous avez accès à tous les jeux du catalogue. N’hésitez d’ailleurs pas à utiliser les fonctionnalité FPS Boost et Auto HDR pour apporter plus de peps aux jeux anciens.

Caractéristiques techniques

Comme précisé en introduction, les deux consoles permettent de naviguer en 4K. En termes de puissance, elles s’équivalent presque lorsqu’on analyse leurs caractéristiques. Elles sont toutes deux équipées d’un processeur Zen 2 à huit cœurs. La PS5 propose 3,5 GHz par cœur, tandis que la Xbox Series X garantit 3,8 GHz par cœur.

En termes de graphique aussi, Sony et Microsoft se tâtonnent. Les deux joujoux sont conçus avec des graphiques RDNA 2. Mais Microsoft propose un GPU d’une puissance de 12 TFLOPS sur 52 CU sur la Xbox Series X, tandis que Sony assure une puissance de 10,3 TFLOPS sur 36 CU sur la PS5. Et la RAM ? Sur les deux consoles, elle est de 16 Go GDDR6.

Une légère différence se ressent aussi au niveau du stockage. Alors que la PS5 propose 825 Go de stockage, dont 700 Go pour l’utilisateur, la Xbox Series X va jusqu’à 1To, pour permettre au joueur que vous êtes de profiter de jusqu’à 800 Go de stockage effectif. Mais pour se dédouaner, la PS5 offre une meilleure vitesse de lecture, jusqu’à 5,5 Go/s contre 4,8Go/s pour la Xbox Series X. Cependant, dans les deux, vous avez la possibilité d’étendre votre espace de stockage par des cartes externes.

Les prix

Ce critère n’est pas vraiment un élément de choix pertinent, car la Xbox Series X et la PS5 coûtent à peu près pareil. En moyenne, il faut prévoir 500€/$ pour chaque modèle. Mais si vous avez un budget moins conséquent, vous pouvez opter pour le PS5 Digital Edition, sans le lecteur de disque, qui coûte en moyenne 399€/$.

Le design

Certains peuvent tenir compte du design des consoles pour leurs choix, même si pour d’autres, c’est sans importance. La PS5 aborde un design sophistiqué et incurvé, ce qui lui permet d’apporter ce petit plus chic à votre intérieur. Vous avez le choix entre le garder debout ou en position latérale. Du côté de la Xbox Series X, on part sur du classique, avec un design similaire à un disque dur de grandes proportions. Même si le design peut paraitre ennuyeux, la console sera facile à poser à proximité du téléviseur et jouera parfaitement son rôle. En ce qui concerne les poids, les deux se neutralisent presque, car le PS5 pèse 4,5kg et la Xbox Series X, 4,4kg.

Alors, quel est le choix final ? Cela dépendra plus de vos préférences, car les performances des deux consoles sont incroyables. N’hésitez pas à jeter un œil aux jeux disponibles.