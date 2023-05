La patron de Honor tacle violemment Apple pour séduire la Chine

L’Empire du milieu au coeur d’une bataille de smartphones. C’est bien connu, Apple domine le marché chinois des smartphones : l’iPhone 13 a terminé en tête des ventes face à ses concurrents en 2022, et l’iPhone 14 est bien parti pour faire de même durant l’année 2023. Pourtant, la concurrence est à l’affut, avec de multiples marques qui émergent pour faire tomber le géant américain de Cupertino, telles que Oppo, Vivo et Xiaomi. Dernièrement, ces entreprises ont même signé un partenariat pour faciliter l’échange de données entre leurs smartphones.

Le directeur général de Honor, cette marque low cost de téléphones portables, est également sur les starting-blocks pour rattraper la firme des Etats-Unis. Zhao Ming a effectivement fixé des objectifs ambitieux pour les années qui viennent. « Quand il s’agit d’Apple, tout le monde dit que le matériel d’Apple n’est pas bien équipé, que la communication sans fil est mauvaise et que l’autonomie de la batterie est mauvaise, a-t-il récemment déclaré. C’est reconnu par tout le monde. Le signal de la version standard (d’iPhone) est médiocre, la durée de vie de la batterie est médiocre et la bordure noire sur l’écran est plus grande que la nôtre. Mais la raison pour laquelle l’iPhone est si cher est qu’Apple a iOS et l’écologie. »

C’est ce qu’on appelle une charge en bonne et due forme, qui n’engagera que Ming. Son objectif est évidemment de remplacer Apple en Chine, en trollant éperdument l’entreprise à la pomme. Pourtant, nombre de ses affirmations sont fausses, telles que son accusation sur l’autonomie de la batterie, testée et approuvée par tous. Avec son Honor Magic5Pro et son OS MagicOS 7.1, Honor arrivera-t-il à dépasser Apple en Chine ? Rien n’est moins sûr…