Honor : pourquoi aller au-delà d’un an de mise à jour supplémentaire ?

Honor est l’un des constructeurs majeurs sur le marché des smartphones, que ce soit en Chine ou en Europe depuis plusieurs années. Fondée en 2013, la marque chinoise a longtemps été en retard par rapport à ses concurrents en matière de mises à jour majeures d’Android (MAJ) pour ses téléphones. Bien qu’elle ait comblé une partie de son retard, elle reste toujours derrière Samsung, OnePlus et Oppo.

L’essentiel à savoir sur la mise à jour majeure d’Android

En 2022, les fabricants de smartphones se sont affrontés pour offrir la meilleure expérience logicielle possible. Ceux-ci se sont concentrés sur le nombre de mises à jour majeures d’Android proposées pour chaque gamme de téléphones.

Les marques les plus performantes dans ce domaine sont Samsung, Oppo et OnePlus qui proposent quatre générations de mises à jour pour leurs modèles phares. Ceci offre une longue durée de vie logicielle aux appareils. De plus, le déploiement de correctifs de sécurité sur une période de cinq ans représente une excellente nouvelle pour la sécurité du téléphone portable.

Une nouvelle mise à jour pour Honor

Honor ne faisait pas partie des fabricants leaders en matière de mise à jour. En réalité, la marque ne propose que seulement deux MAJ d’Android pour ses téléphones. C’était notamment le cas du Honor 70 qui a été testé en septembre 2022 et qui était accompagné de trois années de correctifs de sécurité. Ce qui est bien en deçà de ce que proposent les marques concurrentes.

Le constructeur chinois souhaite désormais rattraper son retard. Par le biais d’un mail relayé par Android Authority, il décide de proposer trois années de MAJ d’Android. Ce changement prend effet avec les Honor Magic 5 Pro qui ont été testés lors du MWC 2023 ainsi que le Magic Vs pliable qui arrivera bientôt en France. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement les mises à jour du système dans les paramètres de votre téléphone.

Une sécurité plus renforcée

La durée de déploiement des patchs de sécurité s’étendra désormais sur cinq ans. C’est une avancée appréciable qui permet à Honor de se hisser au niveau de Google qui se limite à trois MAJ d’Android et cinq ans de correctifs. Bien sûr, la marque doit encore faire quelques efforts pour rivaliser avec Samsung, Oppo et OnePlus, mais cette initiative mérite d’être saluée.