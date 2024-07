YouTube introduit de nouvelles fonctionnalités pour capter votre attention

Google a récemment annoncé une série de nouvelles fonctionnalités destinées aux abonnés de YouTube Premium. Ces nouveautés visent à maximiser votre engagement en utilisant des techniques inspirées de plateformes concurrentes comme TikTok.

YouTube évolue pour retenir votre attention

Face à la concurrence croissante de TikTok, YouTube a dû s’adapter en introduisant des fonctionnalités telles que les YouTube Shorts. Il s’agit de vidéos courtes semblables à celles de l’application chinoise ByteDance. Selon LifeHacker, cette transformation de YouTube vise à rendre la plateforme encore plus addictive.

« Jump ahead » : accéder directement aux moments clés

L’une des principales nouvelles fonctionnalités est surnommée « Jump ahead ». Actuellement disponible uniquement aux États-Unis, elle permet aux utilisateurs de sauter directement aux sections les plus regardées d’une vidéo. En utilisant des données de visionnage et l’intelligence artificielle, YouTube identifie les segments les plus populaires. Permettant ainsi de contourner les introductions et les longues explications pour se concentrer sur l’essentiel. Cette fonctionnalité reflète clairement l’influence de TikTok et de son format de contenu concis et percutant.

Une autre nouveauté est la possibilité de regarder des YouTube Shorts en mode image dans l’image. Disponible mondialement pour les abonnés YouTube Premium, cette fonctionnalité permet de réduire la vidéo Shorts dans une petite fenêtre superposée aux autres applications. Vous pouvez ainsi continuer à visionner des Shorts tout en naviguant sur d’autres applications ou en répondant à des messages. Ce mode de visualisation multitâche, déjà proposé par TikTok, vise à maintenir votre engagement constant.

Expérimentations et nouvelles fonctionnalités en avant-première

Les abonnés YouTube Premium auront également accès à des fonctionnalités expérimentales telles que le téléchargement intelligent des vidéos Shorts et une interface de lecture repensée. Pour tester ces outils, les utilisateurs doivent s’inscrire directement sur le site officiel de YouTube. Cette possibilité d’accéder en avant-première à des innovations témoigne de la volonté de YouTube d’offrir des avantages exclusifs à ses abonnés Premium.

En intégrant ces nouvelles fonctionnalités, YouTube cherche à maintenir et augmenter l’engagement de ses utilisateurs, en s’inspirant des formats de contenu courts et immersifs popularisés par TikTok. Ces changements montrent l’engagement de Google à rester compétitif dans le paysage des plateformes de partage de vidéos en constante évolution.