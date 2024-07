OnePlus Watch 2 : une nouvelle version plus légère et dotée de la 4G

OnePlus a récemment dévoilé en Chine une nouvelle version de sa OnePlus Watch 2, notablement plus légère et équipée de connectivité 4G. Cette annonce, très attendue suite à un teaser de la part de OnePlus, révèle une montre qui conserve le nom et les principales caractéristiques de la OnePlus Watch 2. Tout en offrant des améliorations significatives en termes de design et de fonctionnalités.

Un design repensé pour plus de légèreté

La nouvelle version de la OnePlus Watch 2 affiche les mêmes dimensions que son prédécesseur, avec un format de 47,6 x 46,6 x 12,1 mm. Cependant, elle pèse seulement 37 grammes, contre 49 grammes pour la version originale. OnePlus répond ainsi à l’une des critiques majeures de la première version, jugée trop volumineuse et lourde. Cette réduction de poids est principalement due à l’utilisation d’un boîtier en alliage d’aluminium, remplaçant l’acier inoxydable. De plus, la montre se sépare de l’excroissance entre les boutons latéraux et du bracelet qui se prolongeait jusqu’aux bordures, offrant ainsi un aspect moins massif et plus épuré.

Malgré les améliorations de design, les caractéristiques techniques de la nouvelle OnePlus Watch 2 restent similaires à celles de la première version. Elle est équipée d’un écran Amoled de 1,43 pouce, d’une batterie de 500 mAh, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Cependant, une amélioration notable est l’ajout d’une puce eSIM, permettant une connectivité 4G en plus du Bluetooth et du Wi-Fi.

Compatibilité et système d’exploitation

OnePlus a annoncé que cette nouvelle montre est compatible non seulement avec les smartphones Android, mais aussi avec les iPhones. Cela suggère que la OnePlus Watch 2 utilise RTOS au lieu de Wear OS, puisque les montres Wear OS ne sont pas disponibles en Chine. Cette compatibilité élargie offre plus de flexibilité aux utilisateurs.

Disponibilité et prix

Actuellement, OnePlus n’a pas communiqué sur la disponibilité de cette nouvelle version en Europe. Il est possible que la montre soit lancée en France sous un autre nom, comme la « OnePlus Watch 2R », pour éviter toute confusion. En Chine, la montre est proposée au prix de 1799 yuans, soit environ 231 euros hors taxes.

Avec cette nouvelle version de la OnePlus Watch 2, OnePlus vise à améliorer l’expérience utilisateur en offrant une montre plus légère et dotée de fonctionnalités de connectivité avancées. Bien que les caractéristiques techniques restent largement les mêmes, les améliorations de design et l’ajout de la connectivité 4G rendent cette nouvelle version encore plus attrayante.