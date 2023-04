Xiaomi : une idée folle pour réinventer les montres connectées ?

Xiaomi aurait prévu lancer plusieurs accessoires avec son dernier bracelet connecté, le Xiaomi Band 8. Parmi eux, il y aurait un dispositif qui permettrait de porter le bracelet comme un pendentif.

Les points faibles du bracelet de Xiaomi

Xiaomi s’apprête à proposer une nouvelle gamme d’accessoires, parmi lesquels figurent la Xiaomi 13 Ultra et la Xiaomi Tab 6. Bien que le design du bracelet semble classique, une caractéristique unique vient légèrement changer la donne. En effet, le président de Xiaomi a publié une image sur Weibo montrant que le futur bracelet peut aussi être porté comme un pendentif. Ce nouveau système offre une nouvelle manière de porter le bracelet en le transformant en un accessoire de mode polyvalent.

Cependant, il faut souligner que le port du bracelet connecté en tant que pendentif peut présenter quelques inconvénients notamment la santé. En effet, la mesure de la fréquence cardiaque et de la SpO2 peut alors perturber alors qu’elles nécessitent un contact direct avec la peau. De plus, le podomètre peut également être perturbé par le mouvement du pendentif. Ceci peut entrainer une estimation moins précise de l’activité physique.

Les points forts du bracelet

Cette idée de porter le bracelet comme un pendentif met en avant l’un des points forts du produit. Les images partagées par le président montrent différents accessoires ainsi que deux types d’attaches différentes, une ronde et une rectangulaire. Ceci offre ainsi plusieurs options de style pour les clients. Il faut également noter que sur la version pendentif, il n’y a qu’une seule attache visible. Par ailleurs, cette nouvelle possibilité de porter le bracelet comme un pendentif ouvre la voie à une utilisation mixte du produit. Cela dit, vous pouvez le porter autour du coupendant la journée sans qu’il ne mesure rien. Il est aussi possible de le porter autour du poignet le soir pour vous entrainer. Toutefois, il est souhaitable que les mesures soient désactivées lorsque l’accessoire est porté autour du cou. Cela permet d’éviter qu’il ne tente de mesurer dans le vide. De plus, la lumière verte émise par le bracelet pourrait être gênante lorsqu’elle est si près du visage.