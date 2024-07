Ray-Ban Meta : durée d’enregistrement vidéo triplée grâce à une mise à jour

Meta améliore les fonctionnalités des Ray-Ban Meta avec une nouvelle mise à jour, augmentant la durée maximale d’enregistrement vidéo. L’entreprise a récemment déployé une mise à jour pour ses lunettes connectées Ray-Ban Meta, triplant ainsi la durée maximale des enregistrements vidéo. Initialement limitée à une minute, cette durée passe désormais à trois minutes, permettant aux utilisateurs de capturer de plus longs clips vidéo.

Un firmware enrichi de nouvelles fonctionnalités

Cette mise à jour répond aux critiques récurrentes concernant les fonctionnalités limitées des Ray-Ban Meta. Jusqu’à présent, ces lunettes ne pouvaient enregistrer des vidéos qu’en format vertical et étaient restreintes à des captures de 60 secondes. Ce changement, bien que modeste, offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité pour leurs enregistrements.

Le passage à une durée d’enregistrement de trois minutes fait partie de la version 6.0 du firmware, disponible via l’application Meta View. En plus de cette amélioration, la mise à jour inclut des fonctionnalités supplémentaires annoncées précédemment par Meta, comme le support d‘Amazon Music et de Calm.

Une surprise pour les utilisateurs d’iPhone

Il est intéressant de noter que Meta n’avait pas annoncé cette extension de la durée d’enregistrement vidéo avant le déploiement de la mise à jour, ce qui en fait une agréable surprise pour les utilisateurs. Actuellement, cette mise à jour semble accessible uniquement sur iOS, les utilisateurs d’iPhone étant les premiers à en bénéficier. Toutefois, il est probable que les utilisateurs d’Android pourront également en profiter bientôt, le déploiement étant peut-être encore en cours.

Vers une meilleure expérience utilisateur des Ray-Ban Meta

En augmentant la durée maximale d’enregistrement, Meta améliore l’expérience utilisateur de ses Ray-Ban Meta, rendant ces lunettes connectées plus pratiques et moins gadget. Cette évolution montre l’engagement de Meta à répondre aux retours des utilisateurs et à enrichir les fonctionnalités de ses produits. Avec les nouvelles limites de l’enregistrement vidéo, les Ray-Ban Meta se réinventent de simples gadgets à des outils réellement pratiques pour la vie quotidienne.