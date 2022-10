Apple Music est désormais disponible sur Xbox

Depuis peu, vous pouvez télécharger Apple Music sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Les utilisateurs des consoles de Microsoft peuvent profiter des fonctionnalités proposées par l’application de musique de la marque à pomme et jouir notamment des 100 millions de chansons disponibles sur la plateforme de streaming.

Les fonctionnalités d’Apple Music sur Xbox

#AppleMusic est disponible sur les consoles #Xbox (Xbox One, Xbox Series S et Series X ). L’application se télécharge directement depuis la console. pic.twitter.com/iVezVnbS0Q — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) October 12, 2022

En termes d’apparence, Apple Music sur Xbox ressemble à l’application proposée sur Apple TV. Les sections Parcourir, Écouter, Radio, Vidéos, Bibliothèque et Lecture en cours se trouvent sur la barre de navigation supérieure. Le Windows Store met les fonctionnalités principales de l’Apple Music en avant :

possibilité d’écouter des millions de morceaux sans publicité pendant les parties de jeux ;

large sélection de clips vidéo que l’on peut diffuser sur grand écran ;

affichage des paroles de chansons au fur et à mesure de l’écoute ;

création de playlists et de mix personnalisés ;

création de coups de cœur automatiques selon les types de musique écoutée ;

exclusivité de stations et d’émissions issues des plus grands noms de la musique, que ce soit à la demande ou en direct ;

recherche de titres en fonction des paroles ;

playlists et sélections des éditeurs d’Apple Music pour jouer.

Tarifs d’abonnement

Le téléchargement de l’application se fait gratuitement depuis la console, mais l’abonnement pour son usage est payant :

9,99 euros par mois pour une personne ;

14,99 euros pour une famille de 6 personnes au maximum ;

4,99 euros pour les étudiants.

Il faut savoir que les nouveaux adhérents ont droit à un mois d’essai gratuit. Et comme un abonnement Apple Music actif est requis, celui-ci se renouvelle de manière automatique une fois l’offre d’essai expirée.

Un catalogue varié

Récemment, Apple Music a atteint le cap des 100 millions de chansons dans son catalogue musical. Désormais, il dépasse Spotify qui propose environ 80 millions de titres. Selon Apple, ce nombre ne va cesser de croître d’autant plus que le domaine de la production et de la distribution de musique se démocratise de plus en plus. Auparavant, les moyens de diffusion étaient limités et sortir un album n’était réservé qu’à une poignée d’artistes. Désormais, tous les musiciens peuvent diffuser leurs œuvres dans le monde entier. D’ailleurs, pas moins de 20 000 chanteurs et compositeurs proposent de nouveaux titres à Apple Music tous les jours. Il est à rappeler qu’Apple Music a été lancé en 2015. À l’époque, son catalogue comptait 30 millions de chansons.

Il faut aussi savoir qu’Apple Music figure parmi les services affichant les meilleurs taux de rémunération pour les artistes un euro pour environ 100 écoutes. En comparaison, Betway Insider a fait un classement du coût d’une chanson par album des artistes les plus chers à suivre comme Adele, BTS ou Drake. Cela équivaut à une moyenne de 0.77 euro par chanson. La différence est palpable, car avec le streaming, les artistes sont payés plusieurs fois, tandis qu’un album n’est vendu qu’une seule fois par utilisateur.

En outre, ce qui fait la différence de la plateforme de streaming, c’est sa curation à échelle humaine. Cela lui vaut d’ailleurs ce succès qu’elle compte maintenir pour le futur. En effet, au sein d’Apple Music, les employés contribuent directement aux playlists éditoriales et aux algorithmes de recommandation. Ainsi, la connexion entre les artistes et les consommateurs se fait dans les meilleures conditions. Il est vrai qu’avec plus de 100 millions de chansons mises à disposition du public, un guide humain est indispensable pour que l’utilisateur s’y retrouve de manière optimale.

Apple Music is now available on Xbox consoles pic.twitter.com/LoH6UH5Ycz — Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022

La présence d’Apple Music sur Xbox, ainsi que ses 100 millions de titres, devrait contribuer à l’accroissement de son nombre d’abonnés. Ainsi, l’application pourra enfin dominer ce marché encore détenu par Spotify. En effet, selon les chiffres publiés par MIDiA Research en 2021, Spotify compte 172 millions d’abonnés payants contre 78 millions chez Apple Music.