Spotify arrive sur le marché des livres audio

Après les podcasts, Spotify se lance dans les livres audio (audiobooks), un marché qui suscite l’intérêt de plusieurs firmes.

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est présente qu’aux États-Unis. Dès à présent, les Américains peuvent accéder à plus de 300 000 audiobooks disponibles sur la plateforme suédoise.

Sur l’app Spotify, les utilisateurs peuvent découvrir des livres audio et les acheter sur une page web. Une fois l’achat fait, l’ebook sera automatiquement enregistré dans la bibliothèque et disponible pour être écouté.

Par ailleurs, il est possible de télécharger un livre audio pour l’écouter en mode « hors ligne ». Il existe également une fonction de marque-page automatique. C’est une option pratique qui enregistre l’endroit où l’utilisateur s’est arrêté. Il peut même contrôler la vitesse de lecture, noter un livre, etc. D’autres fonctionnalités arriveront plus tard.

« Ce n’est que le début du voyage des livres audio sur Spotify », explique la firme suédoise dans un communiqué de presse. « Nous nous sommes efforcés de créer une expérience de livres audio transparente, et nous continuerons à développer et à innover à l’avenir », ajoute-t-elle.

Notons que les audiobooks ne sont pas liés à l’abonnement Premium sur Spotify. Pour les acquérir, il faut mettre la main au portefeuille.

Rappelons que Spotify a lancé d’autres services sur sa plateforme, notamment la vente de places de concerts et les podcasts vidéo.