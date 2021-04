Une future Apple TV avec haut-parleur HomePod et caméra FaceTime ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur une enceinte HomePod combinée à une Apple TV et dotée d’une caméra permettant de passer des appels vidéo via un téléviseur connecté.

Suite à des ventes décevantes, Apple a abandonné son HomePod haut de gamme en mars, laissant les analystes se demander si la société travaillait sur un successeur. Le HomePod mini, lancé l’année dernière, a été beaucoup plus populaire grâce notamment à son prix plus accessible.

Apple a unifié ses équipes d’ingénieurs travaillant sur le HomePod et l’Apple TV l’année dernière, suggérant qu’un appareil offrant le meilleur des deux mondes serait en préparation. Cependant, selon le rapport de Bloomberg, le développement du produit n’en est qu’à ses débuts, et Apple pourrait choisir de ne jamais le lancer ou de modifier des caractéristiques clés.

On sait qu’Apple travaille sur une nouvelle version de l’Apple TV qui serait axée sur le jeu avec une télécommande repensée, un processeur plus rapide et une capacité de stockage accrue, mais il semble probable que le rapport d’aujourd’hui fasse référence à un autre futur potentiel produit. Pour rappel, les premiers signes de l’Apple TV attendue pour 2021 sont apparus dans iOS en janvier 2020.