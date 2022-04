Call Of Duty : Warzone 2 prévu en 2023

Franchise phare de l’industrie vidéoludique, Call of Duty a, en mars 2020, sorti son premier Battle Royale. Une immense réussite avec cet opus Warzone, joué par plus de 100 millions d’utilisateurs réguliers en avril 2021 selon Activision.

En tentant d’apporter des nouveautés et notamment, une nouvelle carte sur ce jeu gratuit, la licence s’est cependant, déjà essoufflée auprès de certains joueurs particulièrement fidèles dans un premier temps. Concrètement, Warzone a contribué à l’explosion continuelle du eSport et du streaming, connue depuis plusieurs années dans le monde du gaming.

Pour redynamiser la franchise et susciter à nouveau l’engouement autour de son jeu, Activision semble comme à son habitude, avoir volontairement fait fuiter une nouvelle particulièrement attendue : la sortie d’un Warzone 2. Selon des sources bien informées et considérées comme proches du studio d’édition américain, Warzone 2 débarquerait en mars 2023, soit trois ans après le déploiement de cette forme alors inconnue sur les jeux CoD.

Quel renouveau pour la franchise ?

La migration Vanguard a-t-elle sacralisé l’intérêt des joueurs ?

Si le Battle Royale créé par Call of Duty a longtemps crevé l’écran et été au coeur de nombreuses discussions vidéoludiques, la grande famille Call of Duty n’a pas totalement migré vers ce genre de jeux, gardant ses franchises phares et ses créations plus typiques, mêlant campagnes de jeu et multijoueurs en ligne. Ainsi et dans un premier temps, Warzone débarquait sous la houlette de Modern Warfare, le jeu (payant) de Call of Duty.

Par la suite, la migration s’est effectuée lors de la sortie de Black Ops, un autre opus bien connu des joueurs du FPS depuis plusieurs années. Cependant, les réels changements, pour certains réclamés, n’ont eu lieu qu’en décembre 2021, près de deux ans après la découverte du jeu. Nouvelle carte, nouveau gameplay et grandes inquiétudes : le jeu Vanguard sortait et Warzone était lui aussi mangé à la sauce seconde guerre mondiale, univers très souvent plébiscité par les joueurs et les développeurs du jeu.

Or, la nouvelle carte a très rapidement mêlé émerveillement visuel (les rendus sont excellents) et exaspération des joueurs, accusant Activision d’avoir tout misé sur l’esthétisme de la carte et donc, d’altérer toute logique de jeu. Les mouvements, les habitudes n’étaient plus les mêmes que sur Verdansk (ancienne carte) et apparemment, les joueurs n’étaient pas prêts pour un tel changement. Une différence majeure qui a rapidement éloigné les joueurs fidèles de Caldera, la carte toujours présente sur le jeu à l’heure actuelle.

Le jeu est également présent sur mobile

Désormais, le mode Rebirth, arrivé pour sa part sous l’égide de Black Ops il y a près d’un an, est plébiscité par les anciens joueurs nostalgiques des prémices du jeu. Concrètement, ce mode maintient en vie la franchise ayant connu une poussée gigantesque lors de son arrivée, lorsqu’une majeure partie de la population internationale était cloîtrée chez elle.

Avec le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, l’immense entreprise américaine devrait adapter la sortie du futur Warzone sous ce principe, en écoutant les inquiétudes et les déceptions passées des joueurs. Sous peine de les voir partir à tout jamais.

Un nouveau moteur pour Warzone 2

C’est Patrick Kelly directement qui l’a laissé entendre dans sa qualité de directeur créatif d’Infinity Ward, l’un des studios de développement affilié au jeu de tir. Après avoir fait face à de grands défis lors des intégrations du Battle Royale aux nouveaux jeux Call of Duty, le créatif a, à sa manière, annoncé que Warzone 2 serait construit de A à Z, sur un tout nouveau moteur de jeu et sans prendre en compte les versions passées.

Pour les jeux traditionnels de la franchise, Modern Warfare 2 avait une sortie annoncée au début de l’année 2023. La sortie de ce futur opus très attendu devrait corréler avec le renouveau de Warzone et offrir aux joueurs, une toute nouvelle expérience de jeu sur ce BR. Il faudra donc se montrer patient et d’ici là, ronger son frein sur Rebirth, voire Caldera pour les plus intrépides !