Call of Duty Warzone : vous pourrez y jouer sur PS5 et Xbox Series X

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté : le mode battle royale de Call of Duty Modern Warfare, proposé gratuitement sur Playstation 4, Xbox One et PC, est un véritable hit. Des millions de joueurs se précipitent chaque jour sur le titre et dépensent même quelques précieux deniers. L’économie du titre est telle qu’elle ferait presque pâlir celle du jeu de base, sorti le 25 octobre 2019 !

Et vu son succès, Infinity Ward, le studio de développement derrière le titre, voudrait bien le porter sur Playstation 5 et Xbox Series X, qui devraient sortir d’ici la fin de l’année. C’est le directeur narratif d’Infinity Ward qui l’affirme au cours d’une interview donnée au média GamerGen : “Je sais que notre plan prévoit que Warzone dure pendant un certain temps, donc dès que ces nouvelles consoles seront disponibles, je suis sûr que nous les prendrons en charge.”

Pour autant, le jeu ne devrait pas débarquer sur Stadia… Manque de joueurs à n’en pas douter. Par ailleurs, Call of Duty Warzone devrait aussi profiter d’une nouvelle map à la sortie de l’opus de Call of Duty 2020, un prétendu reboot de Black Ops. En bref, la sortie des consoles next gen ne changera probablement rien à nos habitudes de joueurs…

