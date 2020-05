Sega annoncerait la Sega Series X, une Xbox exclusive au Japon

C’est sans doute LA rumeur du jour. World is Small vous avait rapporté il y a quelques jours que Sega prévoit de faire une annonce “révolutionnaire”, qui bouleversera l’industrie du jeu vidéo, le 4 juin prochain. Si vous suivez l’actualité du jeu vidéo, vous le savez sûrement, les jeux Playstation 5 seront officiellement présentés ce jour. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur vient alimenter la guerre des consoles.

Ce 4 juin, Sega n’annoncerait donc pas sa propre console portable, ni même un service en streaming, mais un partenariat d’un nouveau genre. La marque japonaise pourrait ainsi présenter la Sega Series X, une Xbox Series X exclusive au Japon. C’est le youtubeur spécialiste du jeu vidéo Larry Bundy Jr qui relaie la rumeur sur son compte Twitter.

Si c’est à prendre avec de grosses pincettes, la rumeur pourrait s’avérer véridique. Pour Microsoft, le Japon est effectivement une terre perdue : il ne se vend même pas 20 Xbox One par mois sur l’archipel nippon. La Xbox One n’a d’ailleurs reçu que très peu de titres japonais, ce qui a joué des tours à la firme de Redmond. Et enfin, cela signifierait une moitié de retour pour le géant Sega, qui a abandonné le marché du jeu vidéo peu après la sortie de la Dreamcast. Vous y croyez ?

Well, the latest “Sega rumour” that’s going to rile up the gaming industry is, yes, Sega ARE releasing a console…

But, it’s the Xbox Series X in Japan, MS are rebranding it under Sega’s name to gain a better foothold there.

So, the Sega Series X.

— Larry Bundy Jr (@LarryBundyJr) May 30, 2020