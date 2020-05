Sega préparerait une annonce “révolutionnaire” qui va “secouer l’industrie” du jeu vidéo le 4 juin

60 ans. C’est l’âge qu’a désormais Sega, ce géant déchu du jeu vidéo qui a disparu du marché des consoles après la Dreamcast. Et pour les célébrer en bonne et due forme, l’entreprise, qui édite désormais Sonic, ou qui possède Atlus (Persona 5), préparerait quelque chose de massif. C’est un journaliste de Famitsu, énorme magazine de jeu vidéo japonais, qui l’affirme dans une vidéo sur Youtube.

Zenji Nishikawa promet en effet que le 4 juin sera révélé un “énorme scoop” qui devrait “soulever l’industrie des jeux vidéo”, au même titre que l’annonce de la Playstation 5…. qui devrait avoir lieu la veille. Gemastu a voulu traduire ce qui disait dans cette vidéo longue de quatre heures : “Ma chronique dans le numéro de Famitsu de la semaine prochaine est folle. J’ai un gros scoop… C’est une première mondiale. Et une exclusivité. Ce n’est peut-être pas Nikkei ou Weekly Bunshun, mais si vous voulez savoir si c’est un scoop aussi gros… c’est totalement le cas ! C’est un scoop d’une entreprise de jeux que tout le monde aime. Un scoop fou. L’année dernière, Wired a eu droit à l’histoire exclusive sur PlayStation 5, non ? D’autres médias ne l’ont pas fait. C’est ce niveau de ce scoop. J’ai interviewé le personnel exécutif et technique d’une certaine entreprise, et c’est vraiment révolutionnaire… vraiment, c’est une révolution.”

Et de continuer : “Ce sera dans Famitsu jeudi prochain. J’ai déjà envoyé mon papier, et l’impression est en cours. C’est un scoop à un niveau tel que lorsque l’histoire sortira, d’autres médias iront voir l’entreprise en question et demandera : “Pourquoi ne nous avez-vous pas laissé le couvrir ?” Peut-être que les gens diront : “Qui a été le premier à sortir cette histoire ?”. “C’était Zenji Nishikawa ici dans cette vidéo, en avance pour vous.”. Bon, on veut pas rentrer dans le believe, mais c’est prometteur !

